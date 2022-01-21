Таллин, 21 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Сотрудники Кингисеппской таможни Ленинградской области провели проверочные мероприятия помещений и территорий в Ивангороде. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

Сыр

Отмечается, что в одном из гаражей, оборудованном под склад, обнаружено более ста упаковок запрещенного к реализации сыра. В результате проверки изъят 51 кг санкционного сыра торговых марок «Valio», «Alma», «Estover». На заводских упаковках указана страна происхождения Эстония.

Гаражное помещение принадлежит гражданину Российской Федерации, который в поле зрения таможенников попадает уже не в первый раз.

Товар изъят и передан в Россельхознадзор для последующего уничтожения.