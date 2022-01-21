Кабул, 21 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Афганская беженка, стоящая в очереди за бесплатным хлебом, призналась, что даже подумывала продать своих дочерей. Каждое день рано утром она идет в пекарню в афганской столице, чтобы дождаться раздачи свежевыпеченного хлеба. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Pixabay.com Хлеб

У нее две дочери, и она говорит: «Если я не получу здесь хлеба, мы ляжем спать голодными. Я даже подумывала о том, чтобы продать дочерей, но потом отступила от этой мысли и теперь уповаю на одного Бога».

Афганистан находится в тисках гуманитарной катастрофы, которая усугубилась с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2021 года, когда западные страны прекратили международную помощь и заблокировали доступ к афганским активам.

Многие рабочие места были ликвидированы, государственным служащим месяцами не платят зарплату, при предыдущем правительстве, поддерживаемом США, страна почти полностью зависела от иностранной помощи.

Организация Объединенных Наций предупреждает, что половина населения Афганистана сталкивается с нехваткой продовольствия.

Раздача хлеба, которая проводится в 15 января, является частью кампании, начатой по инициативе профессора Кабульского университета по спасению афганцев от голода. По меньшей мере 75 семей в семи районах афганской столицы, покрытой сейчас снегом, в течение месяца будут получать ежедневные пайки хлеба.

В очереди Нурия стоит с пятью другими женщинами, все они в синих бурках (афганская паранджа), ношение, которых поощряют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы едим рис или суп с морковью и репой и кладем в него кусочки хлеба вместо мяса», — говорит она.

Пока мужчины и женщины ждут хлеба, дети играют поблизости, рваная обувь некоторых из них им великовата.

Когда последний человек покинул пекарню, ее владелец сказал: «Люди потеряли работу и больше не имеют никакого дохода. Раньше мы использовали четыре мешка муки в день, теперь только полтора».