Таллин, 21 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Индекс цен на строительство в 2021 году повысился в Эстонии по сравнению со средним показателем 2020 года на 8,3%. Об этом сообщилДепартамент статистики республики со ссылкой на собственные данные.

Строительные материалы

В четвертом квартале 2021 года индекс цен на строительство повысился в сравнении с четвертым кварталом 2020 года на рекордную величину (14,7%).

По словам аналитика департамента статистики Юло Паулуса, на рост больше всего повлияло подорожание строительных материалов. Повышению индекса способствовал также рост зарплат, который составил треть от общего роста индекса.

«В 2021 году рабочая сила подорожала по сравнению со средним показателем 2020 года на 3,2%, стоимость использования строительной техники выросла на 1,8% и цены на материалы — на 11,6%», — привел данные Паулус.

Индекс цен на ремонтные и реконструкционные работы в четвертом квартале 2021 года повысился по сравнению с показателем 2020 года на 7,0%.

Индекс цен на строительство отражает изменение стоимости строительной деятельности на уровне прямых расходов на строительной площадке и подразделяется на три основных групп: рабочая сила, строительная техника и стройматериалы.

При расчёте индекса цен на строительство учитываются четыре группы строений: частные дома, многоквартирные дома, промышленные и служебные здания. При расчете индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы рассматриваются служебные