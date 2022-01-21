Москва, 21 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося накануне телефонного разговора президента России Владимира Путина с его коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро не обсуждался вопрос о размещении российских военных баз на территории боливарианской республики. Об этом 21 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля уточнил, что в целом характер двустороннего российско-венесуэльского взаимодействия является многоплановым и партнёрским.

«И самые различные аспекты этого взаимодействия вчера обсуждались в ходе разговора», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе состоявшейся накануне встречи не обсуждали введение локдауна в российской столице.