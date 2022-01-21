Улан-Удэ, 21 января, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор бывшему министру строительства республики Фёдору Трифонову, которого обвиняли в строительстве некачественного жилья для сирот в городе Кяхта. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.

Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР Сирота

Суд признал его виновным в халатности и приговорил к штрафу в размере 180 тыс. рублей. Однако бывшего чиновника освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. Тем не менее, заплатить экс-министру всё же придётся.

«Гражданский иск заместителя прокурора Республики Бурятия о взыскании с виновного лица суммы материального ущерба в размере 19 917 566, 40 рублей удовлетворен. Взыскано с Трифонова Ф.М. в пользу республики 19 917 566 рублей 40 копеек», — отметили в суде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.