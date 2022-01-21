Африн, Сирия, , 14:09 — REGNUM Город Африн, расположенный на севере сирийской провинции Алеппо, попал под обстрел курдского ополчения. Об этом 21 января сообщает Al-Jazeera со ссылкой на источник.

Бомбардировка Африна Riafan.ru

По данным журналистов, целью курдских партизан могли стать военные объекты армии Турции и лояльных ей подразделений боевиков, расположенные в окрестностях города. Несколько ракет взорвались в жилой застройке, что привело к многочисленным пожарам в южной части города.

«Шесть человек, в том числе двое детей, были убиты в результате обстрела и ещё не менее 30 получили ранения различной степени тяжести», — сообщил источник.

Отряды курдских партизан регулярно совершают диверсии в Африне и его окрестностях, после того, как город был захвачен турецкой армией в марте 2018 года.