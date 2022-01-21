Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:05 — REGNUM В Новокузнецке 33-летняя преподаватель школы искусств лишилась более 1,4 млн рублей после регистрации на сайте «брокерской компании». Об этом она сообщила в полицию.

Мошенничество Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР

Выяснилось, что потерпевшая нашла в интернете объявление о высоком доходе от участия в биржевых аукционах и прошла по ссылке, попав на сайт брокерской компании. После регистрации ей позвонил неизвестный, который представился консультантом и рассказал, что делать дальше — для получения постоянных дивидендов.

В течение трёх недель он убеждал женщину постоянно пополнять баланс своего счёта для участия в биржевых аукционах. За это время она перечислила более 1,4 млн рублей. А когда попыталась получить деньги обратно вместе с процентами, её счет был «заморожен», а телефон консультанта оказался отключен.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят устанавливают подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».