Москва, , 14:02 — REGNUM В РФ все научные и научно-технологические компании должны получить возможность пользоваться теми налоговыми льготами, которые сегодня полагаются резидентам «Сколково». Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 января на пресс-завтраке в Центре международной торговли заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

«Я полагаю, что тот налоговый пакет, который сейчас реализуется для IT-компаний и для резидентов «Сколково», его нужно распространить на все научные и научно-технологические компании, — сказала Дмитриева. — Есть представление, что чиновники могут выбрать приоритетные отрасли науки и технологии и только по этим приоритетным отраслям надо давать налоговые льготы. Но такая стратегия обречена на то, что мы все время будем опаздывать. И опаздывать существенно. Характерный пример — еще три года назад всё, что касается вирусов, всё, что касается эпидемиологии, инфекционных заболеваний и отраслей, которые на это работают, это считалось не мейнстрим. Причем не только у нас, но и во всем мире».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева рассказала о необходимости возвращения инвестиционной льготы.

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