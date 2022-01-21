Ереван, , 14:02 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 5426 исследований на коронавирус, из которых 628 показали положительный результат. Об этом 21 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 349 957 носителей коронавируса. Из них 333 982 справились с инфекцией, в том числе 125 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 5927 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9545 пациентов с COVID-19, в течение последних суток ни одного такого случая не зарегистрировали.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5838 тестов на коронавирус 621 был с положительным результатом. 103 человека медики за сутки признали выздоровевшими, скончались три пациента с COVID-19.