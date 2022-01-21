Москва, 21 января, 2022, 14:02 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве госпитализировали 1064 ковид-пациентов, сообщили 21 января в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«С учётом доминирования штамма «Омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем», — рассказали в штабе.

Число госпитализаций в столице растёт, однако меньшими темпами, чем прирост заражений. Днём ранее попали в больницу 930 человек.

За сутки от коронавирусной инфекции в столице скончались 72 пациента.