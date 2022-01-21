Минск, , 14:01 — REGNUM Союзное государство России и Белоруссии выстраивает свою безопасность исходя из необходимости защищать свои рубежи. Об этом 21 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы выстраиваем свою безопасность исходя из того, чтобы оборонять наши рубежи, чтобы защититься», — цитирует Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что учения «Союзная решимость — 2022» с участием военных России и Белоруссии состоятся в период с 10 по 20 февраля. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства подразделения российских Вооруженных сил начали прибывать на территорию Белоруссии.