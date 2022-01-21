Минск, 21 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Союзное государство России и Белоруссии выстраивает свою безопасность исходя из необходимости защищать свои рубежи. Об этом 21 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Мы выстраиваем свою безопасность исходя из того, чтобы оборонять наши рубежи, чтобы защититься», — цитирует Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что учения «Союзная решимость — 2022» с участием военных России и Белоруссии состоятся в период с 10 по 20 февраля. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства подразделения российских Вооруженных сил начали прибывать на территорию Белоруссии.