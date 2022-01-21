Нижний Новгород, , 14:01 — REGNUM Комитет по градостроительному развитию законодательного собрания Нижегородской области поддержал законопроект об изъятии находящихся в частной собственности земельных участков под строительство социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

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Как отмечают авторы проекта этого закона, зачастую вышедшие из муниципальной и государственной собственности в 1990-х годах здания объектов социальной инфраструктуры перешли в частные руки и не используются новыми собственниками, а разрушаются и становятся объектами потенциальной опасности для жителей близлежащих домов.

По мнению инициаторов законопроекта, его принятие позволит решить проблему дефицита мест в детских садах и школах.

«При этом важно, что изъятие земельных участков должно происходить на принципах равнозначности и равноценности — люди должны получать справедливую компенсацию за изымаемую собственность», — подчеркнул председатель комитета Василий Суханов.