Москва, , 14:32 — REGNUM Уголовное дело против руководства партии «Союз90/Зеленые» вызвано исключительно педантичностью немецких правоохранительных органов. Об этом 21 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Роберт Хабек Sandro Halank

«Уголовное дело в отношении членов партии «Зеленых» вызвано исключительно принципиальной позицией правоохранительных органов Германии, и больше ничем», — завил эксперт.

Никакой политической подоплеки, интриг конкурентов или козней представителей «глубинного государства» тут искать не стоит. Их нет, уверен Борисов.

В Германии можно лишиться поста министра обороны всего за пару строчек плагиата в докторской работе, можно перестать быть президентом страны за один день, проведенный в компании друга на побережье немецкого северного балтийского курорта, который по-дружески оплатил одну ночевку в гостиничном номере средней руки, отметил эксперт.

Именно такой была судьба министра обороны Цу Гутенберга и президента Вольфа. «Так что «Зеленые» в этом ряду пристального внимания правоохранительных органов далеко не первые и, уверен, не последние», — пояснил политолог.

«Как бы странно для русского уха это ни звучало, но в Германии очень серьезно относятся к любым фактам нарушения закона, уж не говоря о малейших злоупотреблениях чиновников любого ранга. Это Германия, там все строго» — заключил Борисов.

Напомним, что ранее одно из ведущих немецких изданиях сообщило о том, что начато расследование против руководства партии «Союз90/Зеленые» Роберта Хабека и Анналены Бербок.