Кито, 21 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы Эквадора сообщили об обнаружении базы отдыха предполагаемых незаконных вооруженных формирований на границе с Колумбией. Об этом пишет Prensa Latina.

Skratos1983 Эквадор

Помещение обнаружили военнослужащие 13-го пехотного батальона в провинции Эсмеральдас.

В помещении солдаты обнаружили пулемет, шесть ручных гранат, более двух тысяч патронов различного калибра и четыре боевых жилета. Они также изъяли газовую плиту, три комплекса солнечных батарей и столько же рюкзаков, а также 1 156 колумбийских песо, среди прочих предметов.

Вещественные доказательства были переданы соответствующим органам для продолжения предусмотренных законом процедур.