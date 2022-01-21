Сеул, 21 января, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 21 января встречу с послами стран АСЕАН, с которыми обсудил вопросы сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, участники встречи высоко оценили сотрудничество в рамках южнокорейской «Новой южной политики», обсудили направления сотрудничества в будущем, а также согласились с необходимостью укрепления сотрудничества в цепочке поставок.

Между тем Чхве Чжон Гон выразил глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации в Мьянме, а также выразил надежду на скорейшее возвращение этой страны к демократии. Он подчеркнул, что правительство Южной Кореи продолжит принимать участие в разрешении мьянманского кризиса.