Бишкек, , 13:59 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров одобрил внесение в закон «О конкуренции» изменений, направленных на совершенствование антимонопольного регулирования. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 21 января.

Садыр Жапаров President.kg

Отмечается, что сделано это для недопущения ограничения конкуренции на товарных рынках и недопущение монополизации рынка госпредприятиями из-за предоставления им преимуществ.

Киргизские власти утверждают, что это будет способствовать созданию благоприятных условий для развития предпринимательства, а также позволит ввести институт предупреждения для недопущения штрафных санкций в отношении бизнес-субъектов, допустивших незначительные нарушения конкурентного законодательства.

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