Лос-Анджелес, США, 21 января 2022, 13:58 — REGNUM Компания Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Коты-аристократы». Об этом сообщает Deadline.
По словам инсайдеров издания, изображение животных в фильме будет похоже на графику в картине «Леди и Бродяга» 2019 года, которая была снята для сервиса Disney Plus. Сценаристами фильма выступят Кит Бьюнин и Уилл Глак — другие подробности производства киноленты пока неизвестны.
ИА REGNUM напоминает, что впервые «Коты-аристократы» вышел в прокат в 1970 году. Это двадцатый полнометражный мультфильм Уолта Диснея.
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