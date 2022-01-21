Лос-Анджелес, США, , 13:58 — REGNUM Компания Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Коты-аристократы». Об этом сообщает Deadline.

Кадр из мультфильма «Коты-аристократы»

По словам инсайдеров издания, изображение животных в фильме будет похоже на графику в картине «Леди и Бродяга» 2019 года, которая была снята для сервиса Disney Plus. Сценаристами фильма выступят Кит Бьюнин и Уилл Глак — другие подробности производства киноленты пока неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что впервые «Коты-аристократы» вышел в прокат в 1970 году. Это двадцатый полнометражный мультфильм Уолта Диснея.

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