Москва, , 13:58 — REGNUM Россия готова нормализовать отношения с Грузией, однако «такой процесс должен быть улицей с двусторонним движением». Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Отношения России и Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы остаемся приверженными целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления и развития двусторонних связей — все это отвечает интересам народов двух наших стран», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом отмечается, что процесс нормализации отношений между двумя государствами должен быть «улицей с двусторонним движением».

«Очень рассчитываем, что грузинские власти извлекут уроки из прошлого и будут проводить по отношению к России более взвешенную политику», — заявили в МИД.

Что касается прерванного с 2019 года между Москвой и Тбилиси авиасообщения, то этот вопрос не раз затрагивался в публичных комментариях, отметили в ведомстве.

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«Запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию действительно носит временный характер. Неоднократно обозначали условия его отмены. Они хорошо известны грузинской стороне, — подчеркивается в заявлении. — Речь идёт о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности наших граждан. Не можем также не учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку».

В МИД указали, что Россия была вынуждена пойти на упомянутые ограничения, «реагируя на известную провокацию грузинских радикалов».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 июня 2019 года подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. Такое решение было принято после событий, имевших место в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия, которое проходило в Грузии 20 июня.