Нью-Йорк, США, , 13:58 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 102:91.

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Самым результативным игроком матча стал центровой «Пеликанс» Йонас Валанчюнас, на счету которого дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. В составе «Никс» Ар Джей Барретт и Митчелл Робинсон набрали по 17 очков.

«Пеликанс» одержали 17-ю победу в 45 матчах и занимают 25-е место в турнирной таблице НБА. «Никс» потерпели 24-е поражение в 46 играх и идут на 19-м месте.

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