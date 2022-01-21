Буэнос-Айрес, , 13:52 — REGNUM Добыча нефти в Аргентине выросла в декабре 2021 года до 559 000 баррелей в день, что на две тысячи больше, чем в ноябре, и является самым высоким показателем с октября 2012 года. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Секретариат по энергетике страны.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что увеличение связано с ростом добычи в сланцевом месторождении Вака Муэрта в провинции Неукен, на долю которой пришлось 38% от общего объема.

В декабре 2021 года в этом регионе добывалось 212 000 баррелей нефти в день, что на 4% больше, чем в предыдущем месяце, и примерно на 64% больше, чем за тот же период 2020 года.

По словам губернатора провинции Омара Гутьерреса, этот рекордный результат подтверждает геологическое качество месторождения Вака Муэрта, которое считается четвертым по величине запасом сланцевой нефти в мире.