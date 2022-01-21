Псков, 5 апреля, 2018, 12:15 — ИА Регнум. В Псковской области определили подрядчика на выполнение авиамониторинга лесов в пожароопасный период. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, победителем аукциона стал «Невский аэроклуб» из Санкт-Петербурга, который снизил цену контракта с 5 млн до 2,6 млн рублей — на 47%.

«Сэкономленные средства, которые поступили в регион по федеральной программе развития лесного хозяйства, будут направлены на другие мероприятия в сфере охраны и защиты лесов», — пояснили в государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Некоммерческое партнерство по обеспечению всех видов авиационной деятельности «Невский аэроклуб» будет осуществлять полёты при среднем и высоком классах пожарной опасности.

Отметим, что постановлением врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пожароопасный период в регионе установлен с 28 марта. Как правило, начало пожароопасного сезона связано с первыми бесконтрольными выжиганиями сухой растительности. Ежегодно в регионе фиксируется более 200 случаев палов травы.

Что касается лесных пожаров, на протяжении ряда лет в Псковской области используется комбинированная система противопожарной охраны лесов: наземное патрулирование, видеофиксация с использованием 92 камер и лесоавиационный мониторинг.

В 2017 году в Псковской области было зафиксировано 43 лесных пожара на площади 57,86 га.