Даллас, США, 21 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:101.

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Самым результативными в матче стали защитник «Финикса» Девин Букер и защитник «Далласа» Лука Дончич, которые набрали по 28 очков.

«Финикс» одержал 35-ю победу в 44 матчах и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Даллас» потерпел 50-е поражение в 46 играх и идёт на 11-м месте.

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