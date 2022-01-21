Амман, 21 января, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Иордании запустили сверхскоростной интернет «пятого поколения». Об этом, как сообщает информационное агентство Petra, заявил премьер-министр страны Бишер аль-Хасасуна журналистам.

Hana Chramostova 5g

По его словам, это решение было принято в рамках глобальной экономической политики страны.

Запуск сверхскоростного интернета вызвал ряд публикаций в местных СМИ, которые сообщили о том, что новые системы связи выводят из строя навигационную аппаратуру пролетающих над Иорданией самолётов. В правительственном органе по коммуникациям опровергли эти заявления, сославшись на ряд технических особенностей работы сетей 5G в регионе «Европа — Ближний Восток — Африка».

«Некоторые особенности позволяют избегать возможного влияния систем связи пятого поколения на аэронавигационные системы. Это актуально для самолетов на Ближнем Востоке и в Европе», — сообщили в ведомстве.