Сан-Франциско, США, 21 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. «Индиана Пэйсерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 121:117.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 39 очков. В составе «Индианы» защитник Крис Дуарте набрал 27 очков.

«Индиана» одержала 17-ю победу в 46 матчах и занимает 26-е место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» потерпел 13-е поражение в 45 играх и идёт на втором месте.

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