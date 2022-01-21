Волгоград, 21 января 2022, 13:51 — REGNUM Председатель комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области Анна Чупахина скончалась 21 января, сообщает пресс-служба администрации региона.
Анна Чупахина родилась в Волгограде в 1973 году. Она ушла из жизни после продолжительной болезни. Искренние соболезнования близким, родным, друзьям и коллегам выразил губернатор Андрей Бочаров.
Долгое время она работала в администрации Волгограда, с 2008 по 2010 год была заместителем руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области. Затем перешла на работу в администрацию области.