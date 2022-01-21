Оренбург, , 13:48 — REGNUM В Ленинский районный суд Оренбурга поступило уголовное дело в отношении пяти человек, обвиняемых в крупном хищении социальных пенсий с банковских счетов детей-сирот. Группе инкриминируют кражи и мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы судье. Сейчас решается вопрос о назначении судебного заседания.

По версии следствия, в 2019 году четверо мужчин и одна женщина, злоупотребив доверием, похитили у 13 воспитанников интернатов на общую сумму свыше 13 млн рублей. Среди фигурантов уголовного дела есть сотрудница банка.

«До совершеннолетия дети, получающие социальную пенсию, самостоятельно не могут снять деньги со счета. Для этого существует особая процедура согласования со специализированными органами. Злоумышленники в ряде случаев вводили потерпевших в заблуждение относительно намерения помочь им снять деньги, похищая их. В ряде случаев потерпевшие были не осведомлены о манипуляциях со счетом, поскольку для снятия денежных средств использовались помимо подложных документов также подставные лица, которые от имени несовершеннолетних обращались в банк», — сказала официальный представитель областной прокуратуры Анна Филиппова.