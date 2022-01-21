Иваново, , 13:48 — REGNUM Первый заместитель руководителя департамента здравоохранения арестован в связи с подозрениями в причастности в мошенничестве.

Арест

О пресечении фактов мошенничества при освоении бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для комплектования лечебных учреждений Ивановской области, сообщило 20 января Управление ФСБ России по Ивановской области. По предварительным данным, из бюджета было похищено более 10 млн рублей при осуществлении закупок представителем коммерческой организации, занимающейся поставками медицинского оборудования. Возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования получены сведения о причастности к совершению данного преступления первого заместителя руководителя департамента здравоохранения Ивановской области. Как сообщило Ivanovonews, 18 января чиновника задержали, 19 января суд его отправил под стражу на два месяца.

18 января он был задержан, 19 января в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

В департаменте здравоохранения региона сообщили, что чиновник отстранен от работы на период следствия, в департаменте оказывают содействие правоохранительным органам.