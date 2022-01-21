Горно-Алтайск, , 13:48 — REGNUM Власти столицы Республики Алтай отстранились от решения мусорной проблемы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в результате на контейнерных площадках копятся горы строительных отходов.

Захламлённые контейнерные площадки в Горно-Алтайске Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай

По словам специалистов, устранение подобных свалок является обязанностью муниципалитета, а не регионального оператора. Городская администрация возложила эти обязанности на управление ЖКХ Горно-Алтайска, однако учреждение не справляется с этим.

В результате управление за захламлённые контейнерные площадки было оштрафовано 11 раз, ООО «Коммунальщик» — 14 раз, АУ «Кызыл-Озек Сервис» — 9 раз, управляющие компании — 9 раз.

«Фактически складывается ситуация, когда органы местного самоуправления отстранились от решения вопроса, возложенных требованиями ФЗ-131… и перекладывают ответственность за проведение мероприятий по санитарной очистке на регионального оператора», — отметили в управлении.