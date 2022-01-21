Приштина, , 13:56 — REGNUM Со дня кончины первого президента Косово Ибрагима Руговы исполнилось 16 лет. Он умер 21 января 2006 года и был погребен с воинскими и республиканскими почестями. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Ибрагим Ругова Av European People's Party

Журналисты отмечают, что в историю Косово он вошел как лидер и идеолог мирного сопротивления в отличие от Хашима Тачи и Рамуша Харадиная, а также семейства Яшари.

Ибрагим Ругова родился 2 декабря 1944 года в деревне Церца в муниципалитете Истог. 23 декабря 1989 г. Ругова возглавил Демократическую лигу Косово, первую политическую партию Косово, которая существует по сей день, однако теперь стремительно теряет авторитет.

Нынешний президент Косово Вьоса Османи ранее была членом Демократической лиги, но ныне возглавляет собственное политическое движение «Дерзай», а по факту является скорее членом «Движения за самоопределение». 21 января она, вместе с премьер-министром Косово Альбином Курти посетила могилу Руговы в Веляние.

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