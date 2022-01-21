Бухарест, 21 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Бухаресте на 46-м году жизни скончался известный румынский политик, сенатор от партии «Союз спасения Румынии» Космин-Кристиан Вясу. Об этом 21 января сообщила бухарестская газета Jurnalul.

Траур

Согласно официальной информации, смерть наступила по естественным причинам. В последнее время К.-К. Вясу страдал тяжелым заболеванием. Других деталей не сообщается.

К.-К. Вясу известен в Румынии своей деятельностью в качестве члена Комитета по вопросам труда, семьи и социальной защиты, а также Комитета по культуре и СМИ румынского парламента. Он активно выступал за принятие ряда документов, предусматривающих дополнительные субсидии многодетным семьям и малоимущим гражданам, а также выделение государственной помощи местным театрам, библиотекам и домам детского творчества.

«От нас ушел достойный человек, доказавший, что у политики может быть человеческое лицо», — говорится в некрологе, подписанным членами парламента Румынии.