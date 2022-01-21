Вашингтон, , 13:45 — REGNUM В своей «пропаганде» Россия полагается на определенный набор нарративов, якобы позволяющей создавать нужную ей реальность. Список таких нарративов представили 20 января представители Государственного департамента США.

«За многие годы Россия сфабриковала целый ряд ложных нарративов, которые ее дезинформационно-пропагандистская экосистема настойчиво внедряет в глобальную информационную среду. Эти нарративы действуют как шаблон, благодаря которому Кремль может корректировать эти нарративы с одной постоянной чертой — полным игнорированием правды, поскольку она формирует информационную среду для поддержки своих политических целей», — подчеркнули в Госдепе.

Так, российские военные и разведывательные структуры участвуют в этой деятельности в рамках российской экосистемы дезинформации и пропаганды, включая злонамеренные операции в социальных сетях, открытое и скрытное использование онлайн-СМИ, которые выступают в качестве посредников, внедрение дезинформации в теле‑ и радиопрограммы, проведение конференций, предназначенных для чтобы убедить участников в «ошибочном» мнении, что Украина, а не Россия, виновата в усилении напряженности в регионе, а также в использовании киберопераций для очернения средств массовой информации и проведения операций по взлому серверов и сливу похищенных данных.

В связи с этим ведомство подготовило список из пяти основных и повторяющихся тем «российской дезинформации», которые Кремль в настоящее время корректирует, пытаясь заполнить информационную среду ложными нарративами о своих действиях на Украине.

Во-первых, это нарратив о том, что «Россия является невинной жертвой», отметили в Госдепе. Российские правительственные чиновники лгут и изображают Россию «вечной жертвой, а ее агрессивные действия — вынужденным ответом якобы на действия» Соединенных Штатов и демократических союзников и партнеров. Для придания своим заявлениям большего веса Москва прибегает к использованию «одного из своих любимых ярлыков» — обвиняет других в «русофобии».

"После вторжения на Украину в 2014 году российское правительство и подконтрольные государству дезинформационные СМИ начали обвинять всех, кто подвергает сомнению действия России, в том, что они являются русофобами-ксенофобами», — указали представители Государственного департамента.

Во-вторых, ревизия истории, в рамках которой исторические события, идущие вразрез с целями Кремля, «отвергаются» российскими властями и СМИ. Напротив, Москва пытается представить свои прошлые действия в более выгодном для себя свете. В качестве примера представители Государственного департамента назвали Пакт о ненападении с Германией, который «поспособствовал скорому началу Второй Мировой войны».

В-третьих, российские власти и «подконтрольные» им СМИ постоянно говорят о неминуемом крахе западной цивилизации.

«Россия продвигает не соответствующее действительности утверждение о том, что западная цивилизация терпит крах и отклонилась от «традиционных ценностей», потому что она работает над обеспечением безопасности и равенства людей ЛГБТКИ+ и продвигает такие концепции, как равенство женщин и мультикультурализм. Кончина западной цивилизации — один из старейших дезинформационных рефренов России, заявления о «загнивающем Западе» документально зафиксированы с XIX века», — указали в Госдепе.

Сама же Россия основывает свою «дезинформацию» на плохо определенных концепциях, таких как «традиция», «семейные ценности» и «духовность».

"Россия утверждает, что она является оплотом так называемых «традиционных ценностей» и [традиционных] гендерных ролей и служит моральным противовесом «декадансу» США и стран Запада», — заявили в ведомстве.

В-четвертых, Москва постоянно заявляет о том, что народные движения являются спонсируемыми США «Цветными революциями».

«Кремлю трудно смириться с тем, что у всех людей должны быть права человека и право на свободу выражения мнений и что правительство должно быть подотчетным своему народу. Россия обвинила Соединенные Штаты либо в подстрекательстве к восстаниям, либо в подготовке «цветных революций» в Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Украине, на Ближнем Востоке и в странах Африки», — напомнили представители Госдепа.

«Если то или иное народное движение выступает за демократию и реформы и считается, что оно не отвечает геополитическим интересам России, Кремль часто будет критиковать его легитимность и утверждать, что за ним тайно стоят Соединенные Штаты», — добавили они, указав, что эти «безосновательные обвинения часто направлены против местных и международных организаций развития гражданского общества, а также против независимых СМИ, разоблачающих нарушения прав человека и коррупцию».

Кремль, уверены во внешнеполитическом ведомстве США, пытается отрицать, что люди в соседних странах могут иметь свободу действий, достоинство и независимые устремления защищать себя, точно так же, как он отказывает в этих качествах народу России.

Наконец, в Москве считают, что действительность будет именно такой, какой того захотят в Кремле.

«Кремль часто пытается создать множество мифов и внести путаницу в информационную среду, когда правда не в его интересах. Часто преднамеренно вводя в заблуждение, российские официальные лица выдвигают аргументы, призванные переложить вину с роли российского правительства, даже если некоторые нарративы противоречат друг другу», — отметили в Госдепе.

В качестве примеров такого подхода Кремля представители Госдепа назвали «покушение» на бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, уничтожение малайзийского «Боинга» и «вторжение и оккупацию» части Грузии.