Самара, 21 января, 2022, 13:48 — ИА Регнум. 16 тысяч пар спортивной обуви передано на уничтожение в Самаре. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

Кроссовки

Сообщается, что самарский предприниматель доставил в город для продажи более 16 тысяч пар кроссовок без маркировки средствами идентификации.

Мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации».

Суд постановил конфискованные у бизнесмена кроссовки передать на уничтожение.

«Свыше 16 тысяч пар кроссовок, являющихся предметом административного правонарушения конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества для последующего их уничтожения», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре пресекли попытку контрабанды крупной суммы денег.