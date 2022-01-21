Можайск, Московская область, 21 января 2022, 13:44 — REGNUM На территории города Можайск в Подмосковье планируется построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Об этом 21 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Здание ФОК
Здание ФОК
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Согласно проектной документации, на территории ФОКа предусмотрено размещение спортивного зала для игровых видов спорта с трибунами на 500 мест, зала для силовых единоборств с трибунами на 100 мест, тренажерного зала, раздевалок и душевых, медицинских помещений, буфета, административных и вспомогательных помещений. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.

«Общая площадь трехэтажного спортивного комплекса с универсальным залом составит 5,7 тыс. квадратных метров», — отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

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