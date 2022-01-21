Кабул, , 13:41 — REGNUM Министерство здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане сообщило о 157 случаях заболевания коронавирусом за сутки, 21 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

По сообщению информационного агентства «Шафакна», министерство здравоохранения объявило в информационном бюллетене, что за последние 24 часа было зарегистрировано 157 положительных результатов теста на коронавирус.

Ранее министерство здравоохранения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что у него нет оборудования для выявления нового штамма коронавируса.

«Среди 1275 проб, взятых у наших соотечественников, зарегистрировано 157 положительных результатов. 33 пациента излечилось, летальных исходов за последние сутки у нас не было», — уточнил СМИ пресс-секретарь министерства Джавед Хаджир.

Согласно официальной статистике минздрава, на сегодняшний день зарегистрировано 159 232 случая заболевания коронавирусом, 7386 человек скончалось.