Сеул, , 13:41 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено сдержать рост тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление замминистра стратегии и финансов Ли Ок Вона.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 21 января в ходе совещания по индексам потребительских цен.

Ли Ок Вон призвал местные органы власти, которые планируют скорректировать тарифы на проезд в городских автобусах и такси, заморозить тарифы или отложить повышение цен. Он также попросил не повышать тарифы на воду, канализацию и мешки для мусора в первом полугодии.

Заместитель министра финансов выразил удовлетворение тем, что ни один местный орган власти не планирует повышать цены на газ или железнодорожные билеты.

В ходе совещания также было принято решение о создании системы мониторинга цен с участием центрального и местных правительств.