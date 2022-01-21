Москва, , 13:41 — REGNUM Власти США должны понять, что их политика «двойного сдерживания» России и Китая абсолютно анахронична и не имеет перспектив. Об этом сегодня, 21 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Kremlin.ru

По мнению Лаврова, куда большую пользу и себе, и всему миру американцы принесут, если откажутся от аррогантной заявки на глобальное доминирование и приступят к равноправному честному диалогу с Россией, Китаем и другими крупнейшими странами для решения проблем международной безопасности.

«Отношения России и Китая развиваются поступательно и не зависят от мировой политической конъюнктуры.

Принципиально важное значение имеет то, что двух стран совпадающие подходы к решению ключевых международных проблем. РФ и КНР играют стабилизирующую роль в мировой политике», — подчеркнул глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не строит свою политику, используя принцип «если», заявлял ранееминистр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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