Кишинёв, , 13:41 — REGNUM Энергетическая компания «Молдовагаз» создала механизм, которому потребители природного газа могут отказаться от положенной им компенсации, назначенной правительством в связи с резким подорожанием газа. Сообщение об этом 21 января обнародовала пресс-служба компании.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Бытовые потребители природного газа, желающие отказаться от начисления компенсации … могут оформить соответствующее заявление в режиме онлайн», — говорится в сообщении.

В пресс-службе дали подробные инструкции, чтобы жители могли отказаться от предназначенных им денег. Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что многие граждане республики уже начали отказывать от компенсаций.

Напомним, цена на газ в январе для Молдавии, по контракту с Газпромом, выросла с $450 до $647 за 1 тыс. кубометров. У молдавской стороны возникли проблемы при оплате за газ, поставленный с 1 по 15 января. Для того, чтобы найди недостающую сумму, компании «Молдовагаз» перевели 469 млн леев (около $26 млн), которые выделили для выплаты компенсаций потребителям с января по март.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Молдавии обжалуют в КС введение режима ЧП в стране