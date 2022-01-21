Вашингтон, 21 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Актёры Анна Кендрик и Билл Хейдер тайно встречаются более года. Об этом сообщил People, ссылаясь на свой источник.

Скриншот видео на YouTube Анна Кендрик

По словам инсайдера, Кендрик и Хейдер познакомились «много лет назад». Романтические отношения завязались после их работы над фильмом «Николь» (Noelle).

ИА REGNUM напоминает, что Анна Кендрик и Билл Хейдер исполнили главные роли в фильме «Николь» — они сыграли детей Санта-Клауса, которым перешёл «бизнес» отца после его смерти. Картина вышла в 2019 году на Disney Plus.