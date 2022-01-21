Бишкек, , 13:39 — REGNUM В столице Киргизии возле здания республиканского парламента сегодня, 21 января, проходит митинг против сноса гостиницы «Иссык-Куль», построенной в 1984 году к 60-летию образования Киргизской ССР.

Снос

Участники акции протеста держат в руках плакаты с лозунгами на русском и киргизском языках: «Гостиница Иссык-Куль не собственность президента», «Стоп варварство!» и «Руки прочь от гостиницы!».

Протестующие требуют от президента Киргизии Садыра Жапарова и генерального прокурора Курманкула Зулушева «прекратить вандализм и кощунство» и «остановить уничтожение памятника истории и культуры».

«Эта гостиница простояла бы еще 500 лет. Пусть сносят Белый дом, ведь он тоже построен в 1980-е годы. Власти почему-то предпочитают сидеть в качественных, надёжных и безопасных советских зданиях», — возмутились участники митинга.

ИА REGNUM напоминает, что гостиницу «Иссык-Куль», расположенную в центральной части столицы Киргизии, начали сносить в конце декабря 2021 года. Союз архитекторов республики и некоторые представители общественности выступили с резкой критикой решения о сносе этого памятника культуры.

В управлении делами президента Киргизии сообщили, что на месте, где сейчас располагается гостиница «Иссык-Куль», будет построено очередное административное здание.