Новосибирск, , 13:39 — REGNUM В Новосибирской области незамедлительно организована проверка после сообщения о том, что школьник подстрелил друга из пневматического пистолета. Об этом сообщило прокуратура региона.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

К настоящему времени установлено, что 19 января 2022 года на уроке физкультуры ученик пятого класса, не согласившись кататься на лыжах, выстрелил (предположительно из пневматического пистолета) в катавшихся детей и попал в голову одноклассника.

«Сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку, результаты которой взяты в прокуратуре на контроль, — уточнили в ведомстве. — Прокуратура оценит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, защите прав ребёнка».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новосибирской школе пятниклассник выстрелил из пневматики в одноклассника.