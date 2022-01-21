Новосибирск, 21 января, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области незамедлительно организована проверка после сообщения о том, чтошкольник подстрелил друга из пневматического пистолета. Об этом сообщило прокуратура региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

К настоящему времени установлено, что 19 января 2022 года на уроке физкультуры ученик пятого класса, не согласившись кататься на лыжах, выстрелил (предположительно из пневматического пистолета) в катавшихся детей и попал в голову одноклассника.

«Сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку, результаты которой взяты в прокуратуре на контроль, — уточнили в ведомстве. — Прокуратура оценит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, защите прав ребёнка».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новосибирской школе пятниклассник выстрелил из пневматики в одноклассника.