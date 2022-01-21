Чарикар, Афганистан, 21 января, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Управление дорожного движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Парван сообщает, что подросток скончался после того, как его сбил грузовик.

36.мвд.рф Грузовик

Абдул Манаф Фаруки, глава отдела дорожного движения провинции Парван, сообщил газете «8 Собх», что инцидент произошел 20 января в районе северного въезда в город Чарикар, административный центр провинции.

Мальчику было 14 лет, он погиб, переходя дорогу перед грузовиком.

Небрежность водителей, разбитые и узкие дороги часто являются причиной дорожно-транспортных происшествий в Афганистане.