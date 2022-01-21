Чебоксары, 21 января, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Чувашии ожидается новая волна похолодания с снегопадами. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По его словам, вечером 21 января в республике усилится ветер, его порывы могут достигать 18 метров в секунду. 22 января к этому добавятся снегопады.

23 января ветер стихнет, а зона осадков сместится в юго-восточную часть Чувашии. По предварительным данным, за два дня может выпасть до 10 см снега.

По прогнозам, с 24 по 28 января днём будет −7…−12 градусов мороза, по ночам прогнозируется до — 20 градусов. Ожидается безветренная погода, иногда будет выглядывать солнце.

По расчётам, в оставшиеся январские дни будет на три градуса теплее климатической норма, в среднем температура составит — 10 градусов. Потепление ожидается в конце января, оно будет сопровождаться небольшими осадками.