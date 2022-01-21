21 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление пресс-секретаря чешского министерства обороны Яны Цехмайстеровой о том, что оборонное ведомства Чехии готово помочь Украине, предоставив ей артиллерийские боеприпасы.

Оксана Переможенко, , 15:49 — REGNUM Министерство обороны Чехии готово помочь Украине, предоставив ей артиллерийские боеприпасы, но это предложение должно одобрить правительство. Об этом 20 января заявила журналистам пресс-секретарь чешского оборонного ведомства Яна Цехмайстерова.

Калибровка снарядов Palmer, Alfred T

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Новость обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook, а также в украинском телеграм-канале «Новое издание». Многие указали на то, что, вероятно, Чехия хочет передать Украине то, что ей уже не нужно.

«Все готовят страну к войне. Всем надо скинуть свой хлам за бабло. И никто не желает мира нам», — написала Светлана Л.

«Как всем хочется уничтожить Украину как государство», — отреагировала Наталя К.

«Всё направлено на Россию, но хотят это сделать нашими руками…» — ответила ей Людмила Г.

«Утилизация стоит денег, так они нам всю рухлядь продают. Оставьте себе», — пишет Ольга З.

Артиллерия ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Драконят нашего соседа как могут. Очень хотят, чтобы таки напал», — добавил Сергей К.

«Снаряды, конечно, ещё советского производства и давно подлежат утилизации. Отличная возможность освободить чешские военные склады от опасного непотриба (хлама. — О. П.). А Украина «проглотит». Нас превращают в мировую помойку и пороховую бочку, причем одновременно. Им (всем «заботящимся») желательно, чтоб нас просто не стало и побыстрее», — отметил Андрей Д.

«Интересно, я когда-то при своей жизни увижу самодостаточность, без подарков, без даров? Когда страна сама сможет себя обеспечивать и снабжать. Когда будет гордость в душе. Мне стыдно… В 1991 были танки, всё было, где оно??? Короче, позорище. Скажите спасибо, но не нужно за снаряды», — с сарказмом пишет Eugen.

«Времён какой войны?» — иронизирует «Kіевлянинъ».

"Я правильно понимаю, что кто-то на Украине сейчас потирает руки, т. к. есть маза (возможность, вероятность. — О. П.) продать эти подарки куда-то ещё? Ну если их даром дают, то можно демпингнуть и всё равно [быть] в плюсе», — смеется SamaelRanger.

«С миру по нитке — голой Украине петля, а не рубашка», — добавил Андрей.

«… [Зачем] снаряды, идиоты? На складах на Украине их лет на 50 непрерывной стрельбы!!! Европейцы в очередь выстраиваются: чтобы такое ненужное/старое/списанное Украине по двойной цене продать! Нет денег?! Так мы вам кредит дадим под процент в пять раз выше, чем в Европе. И да, под залог земельку-то свою заложите… Европейцы к Украине относятся как к папуасам?! Стыдоба!!!» — не выдержал YM.

Снаряды Цитата из к/ф «Шерлок Холмс 2. Игра теней» реж. Гай Ричи. 2011. США

«Да… [чего] уже стесняться? Завозите снаряды и прочие джавелины в каждый город, во все дворы. Нашпигуйте Украину оружием под завязку и будет вам война, которую вы так хотите», — с сарказмом отреагировал Андрей.

«Да что ж за напасть на нас такая? Нафига нам это? Хотят помочь? Пусть газ оплатят нам или электроэнергию! Задолбали со своей «помощью», нам потом её (помощь) выдыхать и выдыхать…» — пишет Ульяна.

«Эти просто так суетиться не будут», — отметил MBS.

«Это для улучшения отношений с Россией?» — не без сарказма поинтересовался Big Ben.

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