Нижний Новгород, 21 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Доходы ниже прожиточного минимума имеют 9% жителей Нижнего Новгорода. Об этом заявил замминистра социальной политики Нижегородской области Денис Тараканов на заседании профильной комиссии городской думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

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По словам высокопоставленного чиновника, согласно официальным данным, сейчас в столице Приволжья за чертой бедности находятся около 114 тысяч человек.

Заместитель министра также сообщил, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина к 2030 году показатель финансовой несостоятельности населения должен быть снижен вдвое.

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