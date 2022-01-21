Москва, 21 января 2022, 13:35 — REGNUM В настоящее время в состоянии советского и российского актера Леонида Куравлева, ранее госпитализированного с пневмонией в московскую больницу в Коммунарке, имеется положительная динамика. Об этом 21 января рассказал сын актера Василий Куравлев.

Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Цитата из спектакля «Энергичные люди». реж. Владимир Захаров. 1988. СССР

«Положительная динамика наблюдается, но небольшими темпами», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у госпитализированного в больницу в Коммунарке актера не подтвердилось наличие нового коронавируса SARS-CoV-2.

Отметим, народный артист РСФСР Леонид Куравлев известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Когда деревья были большими» (1961), «Золотой теленок» (1968), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Афоня» (1975), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) и др.