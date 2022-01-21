Москва, 21 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В настоящее время в состоянии советского и российского актера Леонида Куравлева, ранее госпитализированного с пневмонией в московскую больницу в Коммунарке, имеется положительная динамика. Об этом 21 января рассказал сын актера Василий Куравлев.

Цитата из спектакля «Энергичные люди». реж. Владимир Захаров. 1988. СССР Леонид Куравлев

«Положительная динамика наблюдается, но небольшими темпами», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у госпитализированного в больницу в Коммунарке актера не подтвердилось наличие нового коронавируса SARS-CoV-2.

Отметим, народный артист РСФСР Леонид Куравлев известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Когда деревья были большими» (1961), «Золотой теленок» (1968), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Афоня» (1975), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) и др.