Вильнюс, 21 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Белоруссия для тех граждан Литвы, кто честно смотрит на окружающий мир, — важный фактор размышлений о настоящем и будущем своей страны и своего народа, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 21 января, комментируя визит делегации общественных организаций Литвы в Белоруссию.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

Как сообщалось ранее, в ходе своего визита литовские общественные деятели провели ряд встреч, в том числе с представителями правительства и политических партий Белоруссии, а также с руководителями общественных организаций.

« Факт поездки представителей гражданского общества Литвы в Белоруссию порадовал. Литовцы всегда были народом свободолюбивым, хотя и настолько увлекающимся своим свободолюбием, что в этом порыве порой наносили сами себе исторические поражения. Хорошо, что многие в Литве это понимают, и это дает возможность правильно осмыслить произошедшее с Литвой в 1990 — 1991 годах, а также её сегодняшнее положение порабощённой Западом окраины.

Белоруссия для тех граждан Литвы, кто честно смотрит на окружающий мир, конечно, важный фактор размышлений о настоящем и будущем своей страны и своего народа. Важно и, что, судя по высказываниям литовских представителей, в литовском обществе присутствует правильное понимание, кто виноват в ухудшении отношений между Белоруссией и Литвой, кто пошёл по пути вмешательства во внутренние дела соседа и в чьих интересах.

Надеюсь, что встречи, которые состоялись у литовцев в Белоруссии, получат продолжение, хотя рассчитывать на уважительное отношение нынешнего правительства Литвы к праву литовских граждан свободно мыслить и свободно общаться не приходится. Показательно, что эта поездка была литовской прессой проигнорирована. Тем не менее в наш век это не большая проблема для тех, кто ищет правдивую информацию.