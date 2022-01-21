Красноуфимск, Свердловская область, 21 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Свердловской области жители сёл Сарсы-1 и Сарсы-2 Красноуфимского района объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Об этом пишут СМИ.

Ника Егорова Зарплата

По данным изданий, деньги не получили граждане, работавшие на одном из сельхозпредприятий. За защитой своих прав они собрались обратиться в Следственный комитет России.

В самом СКР пояснили журналистам, что сейчас в отношении директора предприятия расследуется уголовное дело по фактам присвоения или растраты, а также фальсификации. Ему в настоящее время избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.